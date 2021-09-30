Московский полумарафон перенесли на 2022 год

"Межведомственная комиссия приняла решение отменить ранее выданное согласование на проведение Ночного забега и Московского полумарафона в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице. Ночной забег переносится на 9 июля 2022 года. Московский полумарафон - на май. Точную дату Московского полумарафона мы объявим позже, после получения необходимых согласований", - говорится в сообщении.