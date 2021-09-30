В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Московский полумарафон перенесли на 2022 год

ТАСС
1 час назад

Московский полумарафон, запланированный на 24 октября, перенесли на май 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram московского бегового сообщества.

Московский полумарафон перенесли на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Межведомственная комиссия приняла решение отменить ранее выданное согласование на проведение Ночного забега и Московского полумарафона в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице. Ночной забег переносится на 9 июля 2022 года. Московский полумарафон - на май. Точную дату Московского полумарафона мы объявим позже, после получения необходимых согласований", - говорится в сообщении.

Регистрации на забеги будут автоматически перенесены на 2022 год.

"При желании участники смогут вернуть регистрационный взнос. Подробную инструкцию о том, как это сделать, мы направили на электронную почту всем зарегистрированным участникам. Просим вас отнестись с пониманием к длительным срокам обработки сообщений", - говорится в сообщении.

Новости Москвы,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители