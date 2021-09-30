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Бархатный сезон на юге РФ в этом году будет на две недели короче

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Бархатный сезон на юге России в 2021 году будет на две недели короче, нежели в 2020 году. Причиной этому стало слабое прогревание воды в водоемах. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, что бархатный сезон в России в этом году будет короче на две недели
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, бархатный сезон в южной части страны в настоящее время подходит к своему завершению, потому как температура воды и воздуха не превышает 19 градусов. Такая погода, по словам синоптика, может продержаться только до середины следующей недели.

— Он (бархатный сезон — прим. «ВМ») будет существенно короче, чем в прошлом году, когда бархатный сезон длился до конца третьей недели октября, — заключил Вильфанд.

Он подытожил, что год назад осеннее солнце в достаточной степени прогрело деятельный слой водоемов, в то время как в текущем году погода была облачная и вода недостаточно нагрелась, передает РИА Новости.

В столице в четверг, 30 сентября, сохранится переменная облачность при температуре около 14 градусов тепла. Об этом сообщили на портале «Метеоновости». Москва и регион остаются под влиянием антициклона. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление днем составит 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70 процентов.

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