В Москве научили оценивать влияние экологии на здоровье

В Москве прошла серия мастер-классов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Основной темой стало влияние окружающей среды на здоровье населения и применение специальной методологии ВОЗ по оценке этого влияния.

Фото: Alexander Smagin / Unsplash Alexander Smagin / Unsplash

Участие в мастер-классах приняли представители 25 российских регионов и более десяти ведущих московских вузов.

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Участники мастер-классов познакомились с программными продуктами ВОЗ: AirQ+ - оценкой риска загрязнения воздуха для здоровья человека; HEAT -инструментом экономической оценки здоровья для ходьбы и езды на велосипеде; GreenUr - плагином для QGIS, который предлагает возможность измерения наличия и доступности зеленого пространства в городах.

Специально разработанная методология Всемирной организации здравоохранения позволяет оценить «экосистемные услуги» - блага природы, которые поддерживают здоровье и благополучие горожан.

Например, по подсчетам ВОЗ, наличие зеленых территорий в шаговой доступности снижает уровень психоэмоционального стресса на 42% и повышает уровень настроения на 68%.

Кроме того, природные территории формируют комфортный микроклимат, вырабатывают кислород, поглощают атмосферные загрязнения, фильтруют ливневые и талые воды, создают рекреационные возможности для спорта и отдыха и таким образом влияют на качество жизни и здоровье горожан.

«Природа является вакциной для улучшения психологического состояния, укрепления здоровья» - заявил директор института Междисциплинарной медицины, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов.

«Можно со всей уверенностью говорить о том, что сохранение природных территорий, создание новых зеленых зон - это инвестиции в общественное здравоохранение и социальную сферу», - отметила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

Она добавила, что во всем мире возрастает спрос на комфортную экологически привлекательную среду проживания, а международные инвестиционные компании опираются на рейтинги городов с точки зрения комфорта проживания своих сотрудников. Во многом эти рейтинги зависят от озелененности городов, температурного комфорта, что особенно важно в условиях потепления климата.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы курирует вопросы охраны окружающей среды, рационального природопользования и экологической безопасности, организует и координирует разработку общегородских экологических программ, разрабатывает нормативные документы для улучшения состояния природной среды, занимается экологическим образованием и просвещением горожан.