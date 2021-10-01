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В Москве второй день подряд выявили почти 4 тысячи случаев COVID-19

Lenta.ruиещё 4
14 минут назад

В Москве второй день подряд выявляют почти 4 тысячи новых случаев COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 1 октября.

В Москве второй день подряд выявили почти 4 тысячи случаев COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 993 новых случаев COVID-19 выявили в Москве

В четверг, 30 сентября, в Москве зафиксировали 3 998 новых заражений коронавирусной инфекцией. В пятницу, 1 октября, COVID-19 заболели 3 993 человека.

За сутки в столице умерли 64 пациента с COVID-19, выздоровели — 2 189.

Помимо столицы, больше всего заражений выявили в Санкт-Петербурге. Там за сутки зафиксировали 2 281 случай COVID-19 — это максимальный показатель с 30 января.

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