В Москве второй день подряд выявили почти 4 тысячи случаев COVID-19

В Москве второй день подряд выявляют почти 4 тысячи новых случаев COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 1 октября.

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3 993 новых случаев COVID-19 выявили в Москве

В четверг, 30 сентября, в Москве зафиксировали 3 998 новых заражений коронавирусной инфекцией. В пятницу, 1 октября, COVID-19 заболели 3 993 человека.

За сутки в столице умерли 64 пациента с COVID-19, выздоровели — 2 189.