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Первое пленарное заседание Мосгордумы продолжилось в штатном режиме

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Депутаты Московской городской думы продолжили работу по повестке дня. Об этом сообщает агентство "Москва". В среду, 29 сентября, началось первое пленарное заседание столичных парламентариев после летних каникул. Первое заседание Мосгордумы в этот день проходит по видеосвязи. Народные избранники планируют рассмотреть вопросы ужесточения ответственности за нарушение покоя жителей и тишины в ночное время с использованием машин и мотоциклов. Также среди других тем, стоящих на повестке, изменения в закон о мировых судьях. Ранее сообщалось, что правительство может скорректировать расходы бюджета на 2022 год. Сейчас расходы следующего года планируются на уровне 23,6 трлн рублей. Пока документ находится на стадии обработки, сумма бюджета может вырасти. Однако сейчас вносить изменения в основные характеристики не планируется.

Первое пленарное заседание Мосгордумы продолжилось в штатном режиме
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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