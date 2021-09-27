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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Вероника Полынина
1 час назад

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Об этом, как сообщает агентство «Москва», заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Немерюк отметил, что мониторинг соблюдения масочного режима мобильными группами не прекращается с прошлого года. На этой неделе несколько крупных торговых центров уже получили предупреждения.

«И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», - сказал глава департамента.

Он также напомнил, что за нарушения мер профилактики COVID-19 предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Москве третий день подряд выявляют более трех тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 387 новых заболевших, госпитализировано 810 человек, скончался 61 пациент.

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«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,Правительство Москвы,Интерфакс,
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