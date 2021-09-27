В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Об этом, как сообщает агентство «Москва», заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Немерюк отметил, что мониторинг соблюдения масочного режима мобильными группами не прекращается с прошлого года. На этой неделе несколько крупных торговых центров уже получили предупреждения.

«И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», - сказал глава департамента.

Он также напомнил, что за нарушения мер профилактики COVID-19 предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Москве третий день подряд выявляют более трех тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 387 новых заболевших, госпитализировано 810 человек, скончался 61 пациент.