В Москве открыли памятник Олегу Табакову

Торжественное открытие памятника народному артисту СССР Олегу Табакову состоялось на Новодевичьем кладбище в Москве в понедельник, 27 сентября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ РЕН ТВ

На церемонию открытия пришли десятки человек, они собрались, чтобы почтить память покойного артиста.

Табаков умер в 2018 году, и до настоящего времени на его могиле стоял деревянный крест. Поклонники режиссера просили вдову Марину Зудину об установке монумента. Она, в свою очередь, объясняла, что этот процесс требует длительного времени: были сложности с разработкой дизайна и поставками мрамора.

На счету Табакова около сотни фильмов и постановок («Шумный день», «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит» и многие другие).