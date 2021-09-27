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В Москве открыли памятник Олегу Табакову

Мослентаиещё 2
1 час назад

Торжественное открытие памятника народному артисту СССР Олегу Табакову состоялось на Новодевичьем кладбище в Москве в понедельник, 27 сентября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В Москве открыли памятник Олегу Табакову
Фото:  РЕН ТВ РЕН ТВ

На церемонию открытия пришли десятки человек, они собрались, чтобы почтить память покойного артиста.

Табаков умер в 2018 году, и до настоящего времени на его могиле стоял деревянный крест. Поклонники режиссера просили вдову Марину Зудину об установке монумента. Она, в свою очередь, объясняла, что этот процесс требует длительного времени: были сложности с разработкой дизайна и поставками мрамора.

На счету Табакова около сотни фильмов и постановок («Шумный день», «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит» и многие другие).

Ранее на могиле бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище открыли памятник. Монумент установили в честь 85-летия экс-мэра.

Новости Москвы,Юрий Лужков,Олег Табаков,Марина Зудина,
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