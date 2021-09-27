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Собянин анонсировал открытие нового парка в Зеленограде

Мослентаиещё 13
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие нового паркового пространства в Зеленограде. Об этом он написал в своем личном блоге в понедельник, 27 сентября.

Собянин анонсировал открытие нового парка в Зеленограде
Фото:  Сайт Сергея Собянина Сайт Сергея Собянина

«В Крюково идет строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами. А его главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 гектаров», — пояснил он.

По словам градоначальника, парк оборудуют памп-треком, а также построят лыжероллерную трассу. Помимо этого, в 2021 году в Зеленограде прошел ряд реконструкций. Так, в районе Крюково завершилась модернизация прибрежной территории Нижнего Каменского пруда, а в Савелках создали зону отдыха в 5-м микрорайоне, обновили регбийный стадион.

Ранее Собянин присвоил имя бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова парку «Садовники» на юге города. Новое название появится на карте к 85-летию бывшего мэра.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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