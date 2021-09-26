Большой Графский пруд в Вешняках благоустроят

На время работ водоем полностью осушать не будут, чтобы сохранить его экосистему.

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Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда протяженностью около полутора километров. Подготовительные работы уже начались.

Железобетонная стенка по периметру водоема пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со временем такие разрушения могут привести к потере функциональности пруда. Во время ремонта старый слой бетона демонтируют и нанесут новый методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. После завершения работ финишный слой пропитают гидроизоляционным материалом. Это обеспечит водонепроницаемость и морозостойкость конструкции берега.

Работы проведут с небольшим понижением уровня воды, полностью пруд осушать не будут. Это позволит сохранить его экосистему. На ремонтные работы потребуется около девяти месяцев.

Водоем находится в районе Вешняки в парке «Радуга». Парк получил такое название из-за расположенного на его территории каскада прудов в форме дуги: Большого Графского, Малого Графского и Итальянского. Парк «Радуга» — одно из излюбленных мест отдыха жителей района.