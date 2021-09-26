Большой Графский пруд в Вешняках благоустроят

На время работ водоем полностью осушать не будут, чтобы сохранить его экосистему.
Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда протяженностью около полутора километров. Подготовительные работы уже начались.
Железобетонная стенка по периметру водоема пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со временем такие разрушения могут привести к потере функциональности пруда. Во время ремонта старый слой бетона демонтируют и нанесут новый методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. После завершения работ финишный слой пропитают гидроизоляционным материалом. Это обеспечит водонепроницаемость и морозостойкость конструкции берега.
Работы проведут с небольшим понижением уровня воды, полностью пруд осушать не будут. Это позволит сохранить его экосистему. На ремонтные работы потребуется около девяти месяцев.
Водоем находится в районе Вешняки в парке «Радуга». Парк получил такое название из-за расположенного на его территории каскада прудов в форме дуги: Большого Графского, Малого Графского и Итальянского. Парк «Радуга» — одно из излюбленных мест отдыха жителей района.
Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.