Горнолыжный кластер появится на Воробьевых горах

В 2022 году на Воробьевых горах в Москве появится горнолыжный кластер. Его открытие анонсировал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Глава города уточнил, что московские власти занимаются строительством трех лыжных трасс, трамплина и всей инфраструктуры. Остальные работы взял на себя частный инвестор.
«По проекту запланированы бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air», — подчеркнул Собянин.
По его словам, кластер будет отвечать всем мировым стандартам, и на его территории можно будет проводить соревнования международного уровня.
Ранее Собянин открыл технопарк для талантливых подростков. Основная задача технопарка — стимулировать интерес подростков к инженерному мастерству, чтобы в дальнейшем привлекать их к работе в транспортной отрасли.