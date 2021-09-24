Горнолыжный кластер появится на Воробьевых горах

В 2022 году на Воробьевых горах в Москве появится горнолыжный кластер. Его открытие анонсировал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: страница Сергея Собянина во «ВКонтакте» страница Сергея Собянина во «ВКонтакте»

Глава города уточнил, что московские власти занимаются строительством трех лыжных трасс, трамплина и всей инфраструктуры. Остальные работы взял на себя частный инвестор.

«По проекту запланированы бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air», — подчеркнул Собянин.

По его словам, кластер будет отвечать всем мировым стандартам, и на его территории можно будет проводить соревнования международного уровня.