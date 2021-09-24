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Собянин анонсировал открытие горнолыжного кластера на Воробьевых горах

Мослентаиещё 2
43 минуты назад

В 2022 году на Воробьевых горах в Москве появится горнолыжный кластер. Его открытие анонсировал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Горнолыжный кластер появится на Воробьевых горах
Фото: страница Сергея Собянина во «ВКонтакте»страница Сергея Собянина во «ВКонтакте»

Глава города уточнил, что московские власти занимаются строительством трех лыжных трасс, трамплина и всей инфраструктуры. Остальные работы взял на себя частный инвестор.

«По проекту запланированы бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air», — подчеркнул Собянин.

По его словам, кластер будет отвечать всем мировым стандартам, и на его территории можно будет проводить соревнования международного уровня.

Ранее Собянин открыл технопарк для талантливых подростков. Основная задача технопарка — стимулировать интерес подростков к инженерному мастерству, чтобы в дальнейшем привлекать их к работе в транспортной отрасли.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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