В Москве отремонтировали 15 мостов, эстакад и путепроводов

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства Москвы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации сооружений и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.