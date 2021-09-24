Мосгоризбирком: онлайн-голосование прошло в полном соответствии с законом

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проходило в полном соответствии с законом и порядком его проведения. Об этом сообщил в пятницу в ходе заседания Центральной избирательной комиссии председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

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"Дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве <...> и порядком проведения дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденным Центральной избирательной комиссией", - сказал Ермолов в ходе видеоконференции с ЦИК.

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Он отметил, что в Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на результаты дистанционного электронного голосования не поступило.

При этом, по словам председателя, Мосгоризбирком получил пять жалоб по поводу наблюдения за онлайн-голосованием.

"По факту пять жалоб по четырем округам подано в связи с дистанционным электронным голосованием. Все жалобы касаются вопросов, связанных с трудностью наблюдения и вытекающим отсюда неверием наших избирателей в правильность подведения итогов, в правильность учета голосов, поданных избирателями", - сказал Ермолов.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Также участки были открыты в местах временного пребывания избирателей, они располагались в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения.