Собянин: мы добились радикального снижения детского травматизма на дорогах

Число детей, погибших в автомобильных авариях, снизилось в четыре раза за десять лет. Об этом в пятницу написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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"С 20 сентября в Москве и других регионах страны проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделяется снижению дорожного травматизма детей и подростков. За последние 10 лет мы добились радикального снижения детской смертности и травматизма на дорогах Москвы. Число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза - с 12 человек в 2010 году до трех в 2020 году", - написал мэр.

Он добавил, что число пострадавших сократилось на 40% - с 1 043 до 634 человек.

"В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного. Рассказываю, что мы делаем для дальнейшего снижения количества ДТП с участием детей и подростков. Прежде всего, продолжаем наводить порядок на дорогах", - написал мэр.

Кроме того, по мнению Собянина камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и патрулирование сотрудников ГИБДД являются важнейшими инструментами профилактики.