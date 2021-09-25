Москвичам пообещали дождь

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.