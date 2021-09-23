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Выставка «Московское чаепитие» откроется в Коломенском

Вечерняя Москва
21 минуту назад

Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставку «Московское чаепитие», которая в завершающие дни сентября откроется во Дворце царя Алексея Михайловича.

Выставка «Московское чаепитие» откроется в Коломенском
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя МоскваНаталия Нечаева / Вечерняя Москва

Гости музея через историю русского самовара и чайной посуды узнают о национальном культурном феномене — русском чаепитии и его частном проявлении — «чаепитии по-московски».

Чай на Руси появился при Михаиле Федоровиче Романове, в первой половине XVII века. В XVIII веке чаепитие в дворянских домах оставалось модным увлечением. За чаем велись разговоры на утонченные темы, звучала музыка, именно в такой обстановке зародился русский романс.

Самовар был центром любого чаепития. Родиной первых русских самоваров стал Урал. Этот предмет быта вносил праздничность и располагал к неспешной беседе.

В Москве самовары делали на фабриках П. Силина, А. Шмакова, К. Пеца, Ф. Эмме и А. Матисена. Московские самовары изготавливали из меди и покрывали серебром. В декорировании были популярны орнаментальные мотивы в русском или «византийском» стиле, в стилистике «неоклассики», «неорококо».

Посетители выставки попадут в воссозданные интерьерные композиции чаепития в дворянском доме, купеческого застолья и чаепития в трактире. Здесь же размещены латунные тульские и медные московские самовары разнообразных форм середины XIX – начала XX века. Их дополняют чайные сервизы 1840-1880 годов, изготовленные на заводах Орлова, Сафронова, Гарднера, Попова, Сипягина, Рачкиных, Корниловых, Кузнецова; фабриках Сабанина, Пчелина и Акунина.

Выставка открыта с 28 сентября по 13 марта, сообщается на сайте музея.

Новости Москвы,Михаил Романов,
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