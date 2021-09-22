В Москве отреставрируют 100 объектов культурного наследия

В Москве планируют завершить работы по реставрации 100 объектов культурного наследия до конца 2021 года.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За последние 10 лет специалисты восстановили 1578 памятников.

Среди реставрируемых объектов — Дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице.

«Реставрация фасадов уже завершена. Работа кипит внутри здания: специалисты воссоздают интерьеры. Они внимательно относятся к каждой детали», — отмечается в сообщении.

Работы должны быть завершены до конца 2022 года.