Москва и ВОЗ организовали совместные мастер-классы по экологии

В Москве участники мастер-классов Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из регионов России обсуждают влияние компонентов окружающей среды на здоровье населения и применение различных методологий по их оценке.

Фото: ДПиООС ДПиООС

Мастер-классы от экспертов Всемирной организации здравоохранения, организованные правительством Москвы, начали свою работу 21 сентября и продлятся до 24 сентября. В них принимают участие 25 регионов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань, Грозный, Петрозаводск, Нижнекамск и Волгоград.

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«Два года назад столица вступила в сеть «Регионы – за здоровье» ВОЗ. Участие в ней открыло для города большие возможности, которые касаются применения методологии ВОЗ для выработки экологической и климатической повесток. Цели амбициозны и касаются повышения уровня привлекательности городов для жителей сегодня, а также для будущих поколений», - заявила, открывая мероприятие, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, статс-секретарь Евгения Семутникова.

Она выразила готовность к любым профессиональным контактам с регионами, которые участвуют в освоении методологии ВОЗ, подчеркнув, что это «несомненно сделает наши города лучше».

Всемирная организация здравоохранения на мастер-классах представит методологии, которые позволят регионам России оценить как воздействие загрязнения атмосферного воздуха влияет на здоровье населения и роль пешеходной и велосипедной активности в улучшении здоровья, так и положительное воздействие зеленых пространств на людей.

Ключевыми докладчиками станут руководитель Европейского центра Всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и здоровью Франческа Рачиоппи, сотрудник Бристольского университета Ник Кавилл, сотрудник Орегонского университета, Школы планирования, государственной политики и управления, консультант Всемирной организации здравоохранения и специалист Европейского центра Всемирной организации здравоохранения Пьерпаоло Муду.

Также на дискуссионной площадке запланированы лекции профессора Института народохозяйственного прогнозирования РАН, лауреата Нобелевской премии мира, доктора медицинских наук Бориса Ревича и заведующего кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовского университета Алексея Данилова.

После обучения участники мастер-классов смогут применять единые подходы, разработанные Европейским региональным бюро ВОЗ. Это станет единой научно-обоснованной базой для выработки мероприятий и обеспечения дальнейшего устойчивого развития городов и регионов России и Европы.