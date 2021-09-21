В Москве впервые произошел пожар в электробусе

Минувшей ночью на севере Москвы загорелся электробус - это первый подобный случай за трехлетнюю историю этой техники. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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Машина загорелась на дублере Дмитровского шоссе. Пассажиров в салоне не было, электробус направлялся в парк. Как отмечают в дептрансе, электробус был застрахован. А по контракту жизненного цикла производитель "КамАЗ" должен выяснить причины произошедшего. Также служебную проверку начали в "Мосгортрансе".