В Москве назвали сроки завершения реконструкции развязок на МКАД

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что работы по реконструкции ещё четырёх транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года.

Фото: © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м — с Алтуфьевским, а в 2024-м — с улицей Верхние Поля и с Липецкой», — отметил Бочкарёв.

По его словам, за последние десять лет в городе было модернизировано 18 развязок с МКАД общей протяжённостью более 150 км.