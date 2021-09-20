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В Московском зоопарке впервые поселились тамандуа

Мослентаиещё 2
48 минут назад

Муравьеды, занесенные в Красную книгу, впервые поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы.

В Московском зоопарке впервые поселились тамандуа
Фото: PixabayPixabay

Теперь в экосаду обитают два тамандуа, более известные как четырехпалые муравьеды. Первым из Германии в столичный зоопарк приехал самец Панчо, а позже — самка Лола из Бельгии. Оба муравьеда хорошо перенесли дорогу и нашли общий язык со специалистами, которые за ними ухаживают.

С Панчо уже можно познакомиться в павильоне «Дом приматов», расположенном на новой территории. Лола на данный момент находится на карантине в отдельном помещении. В ближайшее время ей также обустроят место в «Доме приматов».

«Поскольку эти звери готовы сосуществовать только с представителями других видов, мы подселили тамандуа в один вольер с саймири», — подчеркивается в сообщении.

Тамандуа питаются насекомыми и бананами. В длину эти животные достигают от 54 до 88 сантиметров, а масса их тела составляет от четырех до пяти килограммов. Четырехпалые муравьеды в среднем живут около девяти лет.

Ранее в Московском зоопарке родились редкие птенцы большой дрофы, которая является одной из крупнейших птиц в мире, способных летать. Ее вес достигает 20 килограммов.

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