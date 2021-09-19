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Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 96%

Роман Кирьянов
27 минут назад

Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00. Об этом сообщили РИА "Новости".

На онлайн-голосовании в Москве явка составила 95,6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего на этих выборах для участия в электронном голосовании зарегистрировались 2 млн 14 тыс. москвичей. Из них проголосовали более 1 млн 940 тыс.

К 15:00 общая явка избирателей на участках в Москве составляла 43%.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 18:00 мск общероссийская явка избирателей на выборы в Госдуму 8 созыва составила 45,15%.

Выбору в Государственную думу 8 созыва проходят с 17 по 19 сентября. По их итогам 225 депутатов получат свое место после победы в одномандатных округах, а еще 225 пройдут по партийным спискам.

Новости Москвы,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,
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