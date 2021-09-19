На онлайн-голосовании в Москве явка составила 95,6%

Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00. Об этом сообщили РИА "Новости".

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Всего на этих выборах для участия в электронном голосовании зарегистрировались 2 млн 14 тыс. москвичей. Из них проголосовали более 1 млн 940 тыс.

К 15:00 общая явка избирателей на участках в Москве составляла 43%.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 18:00 мск общероссийская явка избирателей на выборы в Госдуму 8 созыва составила 45,15%.