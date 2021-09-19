На онлайн-голосовании в Москве явка составила 95,6%

Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00. Об этом сообщили РИА "Новости".
Всего на этих выборах для участия в электронном голосовании зарегистрировались 2 млн 14 тыс. москвичей. Из них проголосовали более 1 млн 940 тыс.
К 15:00 общая явка избирателей на участках в Москве составляла 43%.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 18:00 мск общероссийская явка избирателей на выборы в Госдуму 8 созыва составила 45,15%.
Выбору в Государственную думу 8 созыва проходят с 17 по 19 сентября. По их итогам 225 депутатов получат свое место после победы в одномандатных округах, а еще 225 пройдут по партийным спискам.