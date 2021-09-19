Жителей Москвы предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

В понедельник на территории Москвы пройдет сильнейший за более чем 70-летнюю историю наблюдений дождь. Об этом, со ссылкой на центр «Фобос», сообщает РИА «Новости».

В понедельник 20 сентября в Москве пройдет сильный ливень, подобного которому не отмечалось на протяжении последних 73 лет. Синоптики ожидают выпадения до 21 мм осадков.

Ранее сообщалось, что начиная с 19 сентября, в столице начнет сказываться влияние циклона, надвигающегося на регион с юго-запада. Максимально интенсивно он проявит себя с 20 сентября и до четверга, 24 сентября, включительно.