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Жителей Москвы предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

Елена Прошина
42 минуты назад

В понедельник на территории Москвы пройдет сильнейший за более чем 70-летнюю историю наблюдений дождь. Об этом, со ссылкой на центр «Фобос», сообщает РИА «Новости».

В понедельник 20 сентября в Москве пройдет сильный ливень, подобного которому не отмечалось на протяжении последних 73 лет. Синоптики ожидают выпадения до 21 мм осадков.

Ранее сообщалось, что начиная с 19 сентября, в столице начнет сказываться влияние циклона, надвигающегося на регион с юго-запада. Максимально интенсивно он проявит себя с 20 сентября и до четверга, 24 сентября, включительно.

На сайте «Фобос» опубликован прогноз, согласно которому в Москве 20 сентября в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь и туман. Ночью и днем температура составит от +4° до +6°. Ветер восточный, сильный с порывами до 15 м/с.

Новости Москвы,Видео,РИА Новости,
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