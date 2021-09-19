Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости коронавирусом в столице с окончанием сезона отпусков и началом учебного года.

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«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит «Интерфакс».

В России на протяжении четырех дней наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. Накануне суточная заболеваемость в Москве составила 2 746 случаев – это максимум с начала августа.

По сравнению с предыдущим днем рост заболеваемости в столице составил 8%. Всего в России за день было выявлено 20 329 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Накануне суточная заболеваемость в Москве составила 2 746 случаев – это максимум с начала августа. По сравнению с предыдущим днем рост заболеваемости в столице составил 8%. За сутки госпитализированы 627 человек, скончался 51 пациент. Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 1 280 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Москве было выявлено 1 599 404 случая заболевания COVID-19, скончались 28 298 пациентов, 1 472 259 москвичей смогли победить коронавирус.