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Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Газета.Ruиещё 1
30 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице нестабильна из-за сезонных причин.

Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне в Москве выявили 2 746 случаев заражения COVID-19. В целом больше 2000 зараженных фиксируют трое суток подряд. В целом по России за прошедший день выявили более 20 тысяч случаев инфицирования. Это максимальный показатель с августа. По мнению специалистов, активность коронавируса будет наблюдаться до начала зимы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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