Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

"Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".