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Впервые в Москве готовятся к открытию сразу десять станций

Российская Газетаиещё 13
31 минуту назад

Технический пуск - это когда поезд следует без пассажиров, проверяя работу автоматики, телемеханики и управления движением, а также устройства тяговой сети и радиоуправления. Все эти работы в подземке ведутся не только на этих четырех станциях. За последнюю неделю технический пуск был проведен еще дважды - на участках в каждом по три станции. Таким образом, сейчас идет проверка 20 километров Большой Кольцевой линии.

Собянин назвал сроки открытия десяти станций БКЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы открываем в ближайшее время уже для пассажиров станции, которые сегодня обкатываем, - сказал Собянин. - Это 10 новых станций, которые откроются одновременно. Когда это произойдет? В ноябре, может быть, чуть раньше".

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Глава города подчеркнул, что открытие сразу десяти станций - технически сложная операция. Такого в истории столичного метро еще не было. С началом эксплуатации этого участка количество действующих станций на БКЛ увеличится с 12 до 22. Всего же на 70-километровом кольце расположена 31 станция. Таким образом, уже в этом году заработает две трети станций. Остальные планируется ввести в строй в 2022-м или в самом начале 2023 года - сейчас готовность БКЛ оценивается на 88 процентов. С пуском Большого кольца в шаговой доступности от дома получат 3 миллиона москвичей из 34 районов города.

Большая кольцевая линия готова на 88 процентов

Закончился в эти дни и самый большой "долгострой" Москвы - на площади Павелецкого вокзала. Открывая на его месте ландшафтный парк, Собянин напомнил: "На протяжении многих лет здесь была яма, на которую жители жаловались абсолютно законно, обращая внимание, что с этим безобразием нужно заканчивать".

Территорию нынешнего парка власти несколько лет назад изъяли у владельцев. Они получили ее еще в конце XX века под строительство ТРЦ с паркингом. К работам приступили в 2002-2003 годах, но затем между собственниками возникли проблемы. В 2010-х стройка была приостановлена. При участии нового инвестора была разработана другая концепция. В соответствии с ней сейчас возведен пятиэтажный подземный многофункциональный комплекс с ТЦ и паркингом. Пока в строй введена первая очередь проекта, вторую планируют запустить в ближайшее время.

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