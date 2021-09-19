Собянин назвал сроки открытия десяти станций БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщает «Москва 24».

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва» Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В интервью Первому каналу градоначальник рассказал, что запуск участка БКЛ запланирован на ноябрь. «Скорее всего, начало ноября, в ноябре месяце, может быть, чуть раньше», — сказал Собянин.

Согласно демонстрируемой презентации, речь идет о станциях «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково», «Кунцевская» и «Терехово». Мэр подчеркнул, что ранее никогда такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Собянин добавил, что после запуска десяти станций необходимо завершить работу над третью масштаба БКЛ. Планируется, что это произойдет в следующем году. При этом он не исключил, что часть проекта перенесут на первый квартал 2023 года.