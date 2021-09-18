В Москве открыли памятник врачам-борцам с коронавирусом.Видео

"Мы работали над ним в самый разгар пандемии, когда все были очень напуганы, ... мы стали осмысливать, что в результате это беда всего земного шара, поэтому появился земной шар. И врачи, медицинские работники, как стена, встали, загородили от этой опасности человечество. И у нас изображен красный крест сверху - символ медицины, который своим лучом тоже заслоняет. На тыльной стороне изображены скорые помощи, здания клиник там есть тоже".