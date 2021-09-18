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В Москве открыли памятник врачам-борцам с коронавирусом.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Памятник медицинским работникам, борющимся за жизни людей в период пандемии COVID-19 открыли в пятницу в Москве на территории Клинического городка Сеченовского университета в парке около Музея истории медицины.

На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил с речью. Кроме того, на церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Московского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. Они выразили благодарности врачам, волонтерам, всем людям, задействованным в борьбе с пандемией, а также инициаторам создания монумента.

В свою очередь создатель памятника, академик Российской академии художеств Салават Щербаков поделился источником вдохновения и концепцией монумента.

"Мы работали над ним в самый разгар пандемии, когда все были очень напуганы, ... мы стали осмысливать, что в результате это беда всего земного шара, поэтому появился земной шар. И врачи, медицинские работники, как стена, встали, загородили от этой опасности человечество. И у нас изображен красный крест сверху - символ медицины, который своим лучом тоже заслоняет. На тыльной стороне изображены скорые помощи, здания клиник там есть тоже".

По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заболело более семи миллионов человек, выздоровело около 6,5 миллионов.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, почти 115 тысяч врачей в мире лишились жизни во время борьбы с пандемией COVID-19.

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