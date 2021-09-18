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Власти назвали срок окончания ремонта дорог в Москве

Мослентаиещё 4
3 часа назад

Ремонт дорог в Москве завершится к 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заммэра и главы комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова.

Власти назвали срок окончания ремонта дорог в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бирюкова, дорожные работы в рамках подготовки к зиме идут в соответствии с графиком. Сейчас ремонт закончен на 92 процента.

«Одна из задач — убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры», — сообщил представитель власти.

В этом году в Москве запланирован ремонт на площади свыше 23 миллиона квадратных метров. Сейчас работы проводят на более чем 150 объектах, среди них участки МКАД, Лужнецкая эстакада ТТК, Братеевский мост и улицы Крылатские холмы и Широкая.

Бирюков рассказал, что после укладки асфальта на покрытие нанесут основную дорожную разметку.

Ранее в ТиНАО открыли две новые дороги — выезд из Московского к станции метро «Филатов луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что поездки по новому пути «колоссально» сэкономят время местным жителям.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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