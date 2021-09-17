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Миллион москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

Lenta.ruиещё 5
42 минуты назад

Миллион человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Его слова приводит РИА Новости.

Миллион москвичей приняли участие в онлайн-голосовании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что общая явка на выборах в Государственную думу в первый день голосования превысила девять процентов. По ее утверждению, по состоянию на 16:00 по всей стране в целом явка составила 9,16 процента. Она отметила, что речь идет о традиционном голосовании, проходящем в офлайн-режиме.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, заявил, что явка на электронном дистанционном голосовании к середине первого дня достигла минимум 40 процентов. В некоторых регионах проголосовали более половины заявившихся, уточнил он.

Голосование на выборах в Государственную думу проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

Новости Москвы,Алексей Венедиктов,Николай Булаев,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,РИА Новости,
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