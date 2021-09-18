В Москве пожаловались на укладку «осенней» травы на газоны

Россияне пожаловались на укладку «осенней» травы на новые газоны в Москве. Фотографию выложенных на землю пожухлых желтых рулонов опубликовали в районной Facebook-группе «Митино.daily».

Фото: Евгений Соколов / группа «Митино.daily» в Facebook Евгений Соколов / группа «Митино.daily» в Facebook

«До чего дошел прогресс! На газон укладывают сразу осеннюю траву. Наверное, к зиме подготовят зимний снег, а весной поменяют на весеннюю траву», — написал автор поста.

Многие интернет-пользователи в комментариях активно высказались против использования рулонных газонов в городе.

«Ну зачем было сдирать отличное разнотравье и стелить свои рулоны. Ведь есть места, где действительно плохо растет трава, там бы и раскатывали», — написала подписчица паблика.

Один из москвичей с иронией заметил, что осенние газоны представляют собой неординарное дизайнерское решение — особенно эффектно смотрится контрастный стык желтой и зеленой травы.

В августе сообщалось о том, что фотография с «выкрашенным» зеленой смесью газоном на проспекте Вернадского на западе Москвы развеселила россиян.