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В Москве пожаловались на укладку «осенней» травы на газоны

Мослентаиещё 1
1 час назад

Россияне пожаловались на укладку «осенней» травы на новые газоны в Москве. Фотографию выложенных на землю пожухлых желтых рулонов опубликовали в районной Facebook-группе «Митино.daily».

В Москве пожаловались на укладку «осенней» травы на газоны
Фото: Евгений Соколов / группа «Митино.daily» в FacebookЕвгений Соколов / группа «Митино.daily» в Facebook

«До чего дошел прогресс! На газон укладывают сразу осеннюю траву. Наверное, к зиме подготовят зимний снег, а весной поменяют на весеннюю траву», — написал автор поста.

Многие интернет-пользователи в комментариях активно высказались против использования рулонных газонов в городе.

«Ну зачем было сдирать отличное разнотравье и стелить свои рулоны. Ведь есть места, где действительно плохо растет трава, там бы и раскатывали», — написала подписчица паблика.

Один из москвичей с иронией заметил, что осенние газоны представляют собой неординарное дизайнерское решение — особенно эффектно смотрится контрастный стык желтой и зеленой травы.

В августе сообщалось о том, что фотография с «выкрашенным» зеленой смесью газоном на проспекте Вернадского на западе Москвы развеселила россиян.

«Зачем-то закрасили проплешины газона зеленой краской. Интересно, это не вредно деревьям?» — заметила тогда москвичка.

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