350 тысяч голосов уже получено в онлайн-голосовании, система работает в штатном режиме

В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов. Выборы в Госдуму начались сегодня, они продлятся до 19 сентября. Жители некоторых районов также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования.

Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут отдать свой голос электронно.

Онлайн голосуют пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Отдать голос можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Электронное голосование позволяет проголосовать, например, тем, кто в дни выборов находится не в Москве.

Участники онлайн-голосования смогут выиграть призы.