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350 тысяч голосов уже получено в онлайн-голосовании, система работает в штатном режиме

Mos.ruиещё 21
1 час назад

В онлайн-голосовании получено уже 350 тысяч голосов. Выборы в Госдуму начались сегодня, они продлятся до 19 сентября. Жители некоторых районов также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

350 тысяч голосов уже получено в онлайн-голосовании, система работает в штатном режиме
Фото: Mos.ruMos.ru

В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования.

Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут отдать свой голос электронно.

Онлайн голосуют пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Отдать голос можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Электронное голосование позволяет проголосовать, например, тем, кто в дни выборов находится не в Москве.

Участники онлайн-голосования смогут выиграть призы.

К розыгрышу смогут присоединиться все, кто проголосовал дистанционно. Среди призов — однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, а также на покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Один балл равен одному рублю.

Важно об онлайн-голосовании

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