Стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Правительство Москвы объявило о начале приема заявок на соискание премий в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы.

Фото: Пресс-служба ДПиООС Пресс-служба ДПиООС

Участвовать в конкурсе могут представители московского бизнеса, крупные корпорации и промышленные предприятия, экологические организации, локальные активисты НКО и городские сообщества, средства массовой информации, образовательные учреждения и проектные организации.

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Заявки принимаются с 16 сентября по 1 ноября 2021 года, подать их можно на сайте. Победители будут объявлены в декабре 2021 года.

В конкурсе на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы будет вручено шесть премий – три премии в размере 100 тысяч рублей для проектных организаций и три премии по 70 тысяч рублей для представителей образовательных учреждений – преподавателей и студентов.

В конкурсе в области охраны окружающей среды предусмотрены 8 премий – по 200 и по 100 тысяч рублей в каждой из четырех номинаций:

«Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»;

«Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»;

«Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»;

«Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».

Среди участников конкурса разыграют смартфон – победитель розыгрыша будет определен случайным образом.

Конкурсы на соискание экологических премий правительства Москвы проводятся более 10 лет. Их цель - развитие и укрепление экологических ценностей в обществе, стимулирование деятельности жителей столицы в области рационального природопользования и экологического просвещения.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в ходе онлайн-конференции, посвященной старту приема заявок, рассказал, что более 80% проектов, предложенных участниками конкурса за 10 лет, были реализованы. Он также подчеркнул, что реализованы все проекты, ставшие лауреатами премии.

«Москва – передовой город, мы применяем самые передовые технологии, особенно в энергосбережении. Зачастую являемся примером в Российской Федерации, а иногда и в мире. Поэтому все проекты, которые были удостоены премии в сфере энергосбережения, в сфере реабилитации и реконструкции московской промышленности, транспортные проекты, проекты в сфере переработки отходов, общественные инициативы, образовательные проекты – все это уже реализовано и тиражируется на всю страну», - сказал Кульбачевский.

Глава департамента также объявил, что в 2022 году планируется ввести новые номинации, размер денежных премий будет увеличен. Новые номинации будут касаться сфер сбора и утилизации отходов, «зеленого» финансирования, внедрения искусственного интеллекта в экологических проектах и цифровизации всей экологической сферы.