Стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Правительство Москвы объявило о начале приема заявок на соискание премий в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы.
Участвовать в конкурсе могут представители московского бизнеса, крупные корпорации и промышленные предприятия, экологические организации, локальные активисты НКО и городские сообщества, средства массовой информации, образовательные учреждения и проектные организации.
Заявки принимаются с 16 сентября по 1 ноября 2021 года, подать их можно на сайте. Победители будут объявлены в декабре 2021 года.
В конкурсе на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы будет вручено шесть премий – три премии в размере 100 тысяч рублей для проектных организаций и три премии по 70 тысяч рублей для представителей образовательных учреждений – преподавателей и студентов.
В конкурсе в области охраны окружающей среды предусмотрены 8 премий – по 200 и по 100 тысяч рублей в каждой из четырех номинаций:
Среди участников конкурса разыграют смартфон – победитель розыгрыша будет определен случайным образом.
Конкурсы на соискание экологических премий правительства Москвы проводятся более 10 лет. Их цель - развитие и укрепление экологических ценностей в обществе, стимулирование деятельности жителей столицы в области рационального природопользования и экологического просвещения.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в ходе онлайн-конференции, посвященной старту приема заявок, рассказал, что более 80% проектов, предложенных участниками конкурса за 10 лет, были реализованы. Он также подчеркнул, что реализованы все проекты, ставшие лауреатами премии.
«Москва – передовой город, мы применяем самые передовые технологии, особенно в энергосбережении. Зачастую являемся примером в Российской Федерации, а иногда и в мире. Поэтому все проекты, которые были удостоены премии в сфере энергосбережения, в сфере реабилитации и реконструкции московской промышленности, транспортные проекты, проекты в сфере переработки отходов, общественные инициативы, образовательные проекты – все это уже реализовано и тиражируется на всю страну», - сказал Кульбачевский.
Глава департамента также объявил, что в 2022 году планируется ввести новые номинации, размер денежных премий будет увеличен. Новые номинации будут касаться сфер сбора и утилизации отходов, «зеленого» финансирования, внедрения искусственного интеллекта в экологических проектах и цифровизации всей экологической сферы.
«Я не говорю, что они сохранятся навсегда. Когда задача уже будет решена, они будут меняться», - резюмировал Кульбачевский.