Режим работы остановок в ряде районов Москвы изменится

С 18 сентября изменится режим работы остановок в ряде районов Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Уточняется, что для автобусов 212 при движении из центра организуют новую остановку «МФЦ района Куркино». Она расположится между остановками «Хирургическая больница» и «14-й микрорайон Куркина», на действующей остановке автобусов 268, 268к и 959.

Кроме того, на маршруте автобусов 220 появится остановка «Школа». Она будет находится в Коломенском проезде у д. 16 (по направлению к проспекту Андропова). Остановка будет работать в режиме «по требованию».

Также с 18 сентября остановку «Метро «Технопарк» для автобусов т67, 156, 299, 608, 670, 901 и н13 перенесут на 150 м назад по проспекту Андропова при движении к Нагатинской набережной (на временную площадку).

Остановка «9-й микрорайон Теплого Стана» для автобусов 227, 343, 611, 707 и 890 будет перенесена на 50 м вперед, на основной ход Ленинского проспекта (при движении в центр).

Помимо этого, остановка «МЦД «Люблино» для автобусов 646 переместится на 150 м вперед по ул. Полбина (при движении из центра).