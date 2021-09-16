Более 35 набережных благоустроили в Москве за 10 лет

В Москве 36 набережных общей протяженностью почти 65 километров благоустроили за десять лет. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

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С 2010 года на набережных появляются пешеходные зоны, смотровые площадки, велодорожки, территории озеленяются.

— Первой привели в порядок Крымскую набережную. Она стала продолжением Воробьевской, Андреевской и Пушкинской набережных — 12-километровый маршрут связал Парк Горького и центр столицы — Стрелку, — напомнили в пресс-службе.

В 2021 году специалисты благоустроили четыре набережные острова Балчуг. Кроме того, рабочие привели в порядок набережные в Капотне и от Таганки до «Москва-Сити».

До этого в КГХ рассказали, что благоустройство 2,2 тысячи дворов запланировано на следующий год в Москве. В пресс-службе также добавили, что в 2022 году отремонтируют 17 прудов и три фонтана.