Собянин представил проекты по развитию северо-запада Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о развитии северо-западных районов столицы. Он представил проекты благоустройства в районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.

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По его словам, данные территории необходимо сделать более доступными и комфортными для горожан. Он отметил, что по планам нужно улучшить транспортную инфраструктуру, возвести новые дома, а также модернизировать поликлиники и продолжить комплексное благоустройство зеленых зон.

Так, Собянин добавил, что в связи с перегруженностью Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий было принято решение провести метро на северо-запад города. Сделать это планируют благодаря строительству Рублево-Архангельской линии метро. Ветка с восьмью новыми станциями пройдет до станции «Липовая Роща» за МКАД.

«Больше всех от строительства новой линии выиграют жители Строгино и Митино, у которых появится реальная альтернатива Арбатско-Покровской ветке», — уточнил он.

Помимо этого, мэр рассказал о реконструкции «тяжелого» Волоколамского шоссе. На сегодняшний день из семи этапов благоустройства завершены шесть. В рамках этих работ была построена эстакада у метро «Тушинская», реконструированы путепроводы на МЦК и развязка на МКАД.

Также Собянин рассказал о строительстве по программе реновации на территории округа, благоустройстве парков и скверов и развитии городских медучреждений.