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В Москве начали по-новому лечить от COVID-19

Lenta.ru
48 минут назад

Москва стала первым городом в России, где для лечения коронавируса применяют новую терапию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве начали применять новую терапию для лечения от COVID-19
Фото: ТАСС/Сергей КарпухинТАСС/Сергей Карпухин

Уточняется, что пациентов начали лечить препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

«Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Более 70 беременных женщин уже получили такую терапию. В двух медицинских клиниках — в городской клинической больнице 15 имени Филатова и городской клинической больнице 52 — созданы специальные стационары кратковременного пребывания, где беременных лечат от COVID-19.

Ранее в Москве утвердили алгоритм оказания медпомощи беременным с COVID-19. По словам заммэра столицы по вопросом социального развития Анастасии Раковой, в его разработке принимали ведущие специалисты города. Она отметила, для будущих матерей выявление новой коронавирусной инфекции — уже большой стресс.

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