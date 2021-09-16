В Москве начали применять новую терапию для лечения от COVID-19

Москва стала первым городом в России, где для лечения коронавируса применяют новую терапию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин ТАСС/Сергей Карпухин

Уточняется, что пациентов начали лечить препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

«Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Более 70 беременных женщин уже получили такую терапию. В двух медицинских клиниках — в городской клинической больнице 15 имени Филатова и городской клинической больнице 52 — созданы специальные стационары кратковременного пребывания, где беременных лечат от COVID-19.