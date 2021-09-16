Власти Москвы ввели скидки к юбилею социальной карты

К юбилею карты москвича, которой в этом году исполняется 20 лет, город запустил специальный проект. На отдельном сайте собрана актуальная информация о проекте и истории его развития, а также специальные предложения и скидки до 55 процентов на товары и услуги от партнеров программы лояльности, которые доступны в честь юбилея для всех держателей карты.

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"За 20 лет существования карта москвича превратилась из обычной карточки для получения мер социальной поддержки в повседневного спутника миллионов горожан. Всего было выпущено 25 миллионов карт, и сейчас ежегодно около 5 миллионов человек пользуются картой москвича для получения социальных выплат, льготного проезда в транспорте и оплаты покупок со скидками от партнеров программы лояльности", - рассказал Иван Бутурлин, генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр".

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В честь предстоящего юбилея партнеры проекта приготовили специальные предложения для всех держателей карты. Так, например, по карте москвича можно оформить подписку на "Российскую газету" со скидкой 55 процентов, получить скидку 40 процентов на услуги дополнительного медицинского страхования, приобрести электронные или аудиокниги со скидкой 30 процентов. Со скидкой в 20 процентов можно отдохнуть в санатории, приобрести билеты в детский парк профессий. Акции от партнеров ко дню рождения карты имеют ограниченный срок действия и постоянно обновляются.

Напомним, что проект "Карта москвича" был запущен в 2001 году в трех районах Южного округа: Чертанове Центральном, Чертанове Южном и Бирюлеве Западном. Первые карты были выпущены для федеральных льготников, чтобы упростить получение транспортных льгот, пособий и социальных выплат. Эксперимент оказался успешным, и в период с 2002 по 2003 годы начался выпуск карт во всех округах Москвы для федеральных и региональных льготников, а также первых карт для школьников и студентов. В это же время создан ГУП "Московский социальный регистр" - единственная организация, уполномоченная на выпуск, выдачу и обслуживание карт москвича.

В 2003 году стартовала дисконтная программа. Сегодня программа лояльности карты москвича - одна из крупнейших в городе. На данный момент к проекту присоединились более 7,5 тысячи точек, предоставляющих скидки на различные товары и услуги по всей Москве.

Оформить карту москвича могут пенсионеры и предпенсионеры, члены многодетных семей, учащиеся школ и колледжей, студенты, получатели выплат на детей и жилищных субсидий. Обо всех категориях граждан, которые могут оформить карту москвича, можно узнать здесь.