Задержание лже-сотрудника банка в Москве попало на видео

Обвиняемый обманным путём лишил средств 75-летнего пенсионера. Пожилому мужчине позвонили по телефону и сообщили, что, якобы, кто-то пытается на его имя взять займ. Для предотвращения этого действия и сохранения своих сбережений мужчине предложили передать все накопления курьеру. Пенсионер согласился и отдал неизвестному 900 тысяч рублей. Обманщики попросили дополнительно оплатить комиссию, после чего пожилой мужчина догадался, что разговаривает с мошенниками и обратился в полицию.