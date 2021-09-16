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Задержание лже-сотрудника банка в Москве попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Полиция Москвы задержала лже-сотрудника банка, подозреваемого в обмане пенсионера. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Обвиняемый обманным путём лишил средств 75-летнего пенсионера. Пожилому мужчине позвонили по телефону и сообщили, что, якобы, кто-то пытается на его имя взять займ. Для предотвращения этого действия и сохранения своих сбережений мужчине предложили передать все накопления курьеру. Пенсионер согласился и отдал неизвестному 900 тысяч рублей. Обманщики попросили дополнительно оплатить комиссию, после чего пожилой мужчина догадался, что разговаривает с мошенниками и обратился в полицию.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый заключен под стражу.

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