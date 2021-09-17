Синоптики пообещали москвичам похолодание до нуля градусов

В Москве ночью в пятницу, 17 сентября, температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют днем 17 сентября 11-13 градусов тепла, ночью похолодает до нуля-двух градусов.

В Гидрометцентре спрогнозировали северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба.