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Синоптики пообещали москвичам похолодание до нуля градусов

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Синоптики пообещали москвичам похолодание до нуля градусов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Москве ночью в пятницу, 17 сентября, температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют днем 17 сентября 11-13 градусов тепла, ночью похолодает до нуля-двух градусов.

В Гидрометцентре спрогнозировали северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за заморозков в Подмосковье. При этом в Москве действует зеленый уровень, сообщили в ведомстве.

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