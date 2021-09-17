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Погода в Москве: Синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду без осадков и до 13 градусов тепла

ТАССиещё 3
1 час назад

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до нуля градусов.

В Подмосковье термометры покажут от 8 до 13 градусов тепла, в ночные часы возможны заморозки до минус 4 градусов. Оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков будет действовать в Московской области до 7:00 мск субботы.

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Скорость северо-западного ветра не превысит 8 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.
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