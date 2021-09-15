В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

— Она направлена на улучшение жизни более миллиона москвичей, — отметил он. — Город взял на себя серьезные обязательства, он несет ответственность перед жителями, участвующими в программе реновации, поэтому темпы ее реализации будут только расти. Многие уже ощутили социальную составляющую программы, переехав в новое, комфортное, более просторное жилье. Такого нет ни в одной стране мира, чтобы за переезд в новое жилье не нужно было доплачивать. Более того, москвичи получают квартиру полностью готовую для проживания. Предусмотрено все, включая короба для кондиционеров, светильники и москитные сетки на окнах. То есть эти дома ничуть не уступают коммерческому жилью.