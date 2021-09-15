Как Москву переориентируют на «зеленые» проекты

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) города Москвы Антон Кульбачевский в ходе конференции «Визионеры» рассказал о «зеленых» инициативах столицы для достижения целей устойчивого развития.

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Два месяца назад ДПиООС предложил законодательно закрепить систему «зеленых» государственных закупок. По словам главы департамента, закупка товаров с улучшенными характеристиками, произведенных устойчивым бизнесом, является серьезным резервом улучшения экологической обстановки в городах.

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«Государство как потребитель – это 10-12 триллионов рублей ежегодного государственного заказа. Поэтому даже 1% госзакупок способен дать толчок к переориентации бизнеса», - уверен Антон Кульбачевский.

Глава ДПиООС рассказал о работе по формированию осознанности потребителя, которую экологический департамент ведет в экологических центрах и на особо охраняемых природных территориях в форме различных акций и мероприятий. По его словам, благодаря этой работе интерес к экоцентрам за десять лет вырос в два раза.

«Понимая стоящие перед обществом экологические и климатические вызовы люди меняют свои поведенческие привычки, меняется и спрос на товары. Ответ от бизнеса быстрый – линейки экотоваров расширяются», - отметил спикер.

Кульбачевский напомнил, что государство – это не только потребитель, но и инвестор, и крупный заемщик. В этом году Москва стала первым государственным эмитентом «зеленых облигаций». Объем выпуска – 70 млрд рублей.

«Зеленые облигации Москвы - это 2 крупнейших инфраструктурных экопроекта. Первый - наземный электротранспорт. Уже в этом году 400 новых электробусов дадут сокращение порядка 100 тонн выбросов загрязняющих веществ и более 24 тысяч тонн парниковых газов. Второй проект - развитие метро. Это 43 км новой линии БКЛ. Экспертами оценено, что на метро пересядут порядка 10 тысяч автомобилистов. Ожидаемый нами эффект - еще минус 885 тонн выбросов в год по загрязняющим веществам и более 20 тысячи тонн в год по парниковым газам», - заявил Кульбачевский.

Он отметил, что высокий спрос на облигации в большой степени обеспечил их «зеленый окрас».

По словам Кульбачевского, долгое время сдерживающим фактором для выпуска «зеленых» облигаций было отсутствие понятных критериев «зеленого» проекта и систем сертификации. Однако уже в ближайшее время в России появится разработанный Минэкономразвития совместно с Минприроды и ВЭБ.РФ пакет документов, включающий в том числе таксономию «зеленых» и «адаптационных» проектов.