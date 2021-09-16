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Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении программы реконструкции столичных поликлиник. Об этом он написал в своем блоге.

По словам главы города, к настоящему времени уже удалось реконструировать около 30 поликлиник. Получились достичь того, чтобы ремонты проводились в течение 6-12 месяцев, а не двух-трех лет, как это бывало в прошлом.

«По сути дела, создаем новые поликлиники – абсолютно новые, гораздо лучше, чем было 30-50 лет назад. С другим оборудованием, новым уровнем комфорта. И самое важное – с максимальной доступностью врачей», — подчеркнул Собянин.

В связи с этим, отметил Собянин, было принято расширить программу: на первом этапе предстоит реконструировать 137 поликлиник, на втором — 60. Таким образом, за пять лет будет обновлена половина амбулаторного фонда Москвы.

Ранее глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов отмечал, что в столице развернута масштабная программа по строительству объектов здравоохранения.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,
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