Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил свой список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом градоначальник написал в своем блоге.
Собянин напомнил, что он возглавляет московский список «Единой России». Он также призвал жителей столицы голосовать на выборах, которые пройдут 17-19 сентября, за эту партию.
В команде мэра числятся телеведущий Тимофей Баженов, депутаты Госдумы Петр Толстой и Дмитрий Саблин, военный репортер Евгений Попов. Кроме того, к команде градоначальника присоединились правозащитница Светлана Разворотнева, врач-педиатр Александр Румянцев, журналист Анатолий Вассерман и другие общественные деятели.
По словам Собянина, он знает каждого человека из своей команды и уверен в том, что в случае избрания кандидаты будут отстаивать интересы жителей столицы.