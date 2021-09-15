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Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму

Lenta.ruиещё 1
39 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил свой список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму
Фото: сайт Сергея Собянинасайт Сергея Собянина

Собянин напомнил, что он возглавляет московский список «Единой России». Он также призвал жителей столицы голосовать на выборах, которые пройдут 17-19 сентября, за эту партию.

В команде мэра числятся телеведущий Тимофей Баженов, депутаты Госдумы Петр Толстой и Дмитрий Саблин, военный репортер Евгений Попов. Кроме того, к команде градоначальника присоединились правозащитница Светлана Разворотнева, врач-педиатр Александр Румянцев, журналист Анатолий Вассерман и другие общественные деятели.

По словам Собянина, он знает каждого человека из своей команды и уверен в том, что в случае избрания кандидаты будут отстаивать интересы жителей столицы.

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