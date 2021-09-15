Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил свой список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Фото: сайт Сергея Собянина сайт Сергея Собянина

Собянин напомнил, что он возглавляет московский список «Единой России». Он также призвал жителей столицы голосовать на выборах, которые пройдут 17-19 сентября, за эту партию.