Ветеранам выплатят по 40 тысяч к 80-й годовщине битвы под Москвой

Ветераны-москвичи в этом году к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой получат по 40 тыс. рублей - вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.