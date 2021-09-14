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Собянин выделил грант на установку памятника Галине Вишневской

Агентство «Москва»иещё 1
22 минуты назад

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на установку памятника оперной певице Галине Вишневской на ул. Остоженка. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Собянин выделил грант на установку памятника Галине Вишневской
Фото: ТАССТАСС

«Правительство Москвы предоставит Региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича грант в размере 15 млн руб. Эти средства пойдут на установку памятника выдающейся оперной певице, народной артистке СССР Галине Павловне Вишневской (1926-2012 годы). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что памятник установят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской по адресу: ул. Остоженка, д. 25.

В пресс-службе пояснили, что в 2016 году Минкультуры России провело открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, победителем которого был признан народный художник России Александр Рукавишников.

«Согласно эскизному проекту монумент высотой 6,7 м, изображающий Вишневскую в полный рост и выполненный в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке», - отмечается в тексте.

Инициатором и инвестором проекта является Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича. Грант правительства Москвы возместит 50% от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.

Подчеркивается, что торжественно открыть памятник планируется 27 марта 2022 года - в день 95-летия музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007 годы), супруга Вишневской.

Новости Москвы,Александр Рукавишников,Галина Вишневская,Мстислав Ростропович,Сергей Собянин,Минкультуры,Правительство Москвы,
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