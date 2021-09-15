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В столице отопление включили более чем в половине жилых домов

Mos.ruиещё 10
46 минут назад

В столице отопление включили более чем в половине жилых домов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По указанию Мэра Москвы в понедельник в городе начался отопительный сезон. По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50 процентов жилых домов и 63 процента социальных объектов», — рассказал он.

Он напомнил, что процедура включения отопления не одномоментная, она занимает несколько дней. Технологический срок — пять суток. Социальные объекты, жилые дома и офисные здания получают тепло первыми. Потом очередь доходит до предприятий торговли и промышленности.

Сейчас городские службы полностью готовы к отопительному сезону.

«Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы», — отметил Петр Бирюков.

Кроме того, во время подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы топлива — 365 тысяч тонн угля, 378 тысяч тонн мазута и 24,9 тысячи тонн дизельного топлива.

К отопительному сезону подготовлены все здания и сооружения столицы — всего около 74 тысяч объектов. Подробную информацию об этом можно получить, позвонив на специальную горячую линию по телефону: +7 (800) 100-23-29.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,
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