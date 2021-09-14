В метро Москвы объяснили использовании фарси, на котором говорят большинства народов Таджикистан, и узбекского языков на станциях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Накануне сообщалось, что указатели на таджикском и узбекском языках появились на станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена.

Представители метро уточнили, что от станций метро «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковой» Бутовской линии, где появились такие указатели, ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», — нововведения появились для удобства посетителей центра.

В пресс-службе подчеркнули, что их задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров.