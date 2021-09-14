В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления

В Москве начала работать горячая линия по вопросам включения отопления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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"В общегородском контакт-центре вновь запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Звонки принимаются по телефону +7 (800) 100-23-29. Позвонив по нему, жители могут получить информацию о начале отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Линия будет работать только в период включения отопления. С ее помощью горожане могут сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды в системе, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.

"Перед началом отопительного сезона традиционно растет число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ. Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию", – заявил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он пояснил, что прямая линия помогает распределить потоки звонков, благодаря чему москвичи, обращающиеся в диспетчерский центр по иным вопросам, могут сократить время ожидания ответа оператора.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве с 13 сентября. По его словам, в течение пяти дней весь жилой сектор города будет обеспечен теплом. Также мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона.