В Москве открыли площадки нового типа для выгула собак

Современные площадки для выгула домашних питомцев открылись в Можайском, Лосиноостровском районах, Ясеневе и Северном Медведкове. Площадки оборудованы и разработаны при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России, также проводились фокус-группы.

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«Около 1,2 миллиона домохозяйств в столице держат собак, причем их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок всего примерно 700 на весь город. 63% москвичей, согласно опросу, отмечают их отсутствие в шаговой доступности. 45% жителей ими не пользуются, потому что они находятся в неудовлетворительном состоянии либо их попросту нет рядом с домом», — отметила Наталья Сергунина.

При формировании площадки учитывались как функциональность, так и внешний вид. Сергунина отметила, что новые площадки задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина, а также обустроены навесы от непогоды.

Открывшаяся в Лосиноостровском районе площадка сотавляет 1,5 тысячи квадратных метров. На этой территории и раньше выгуливали собак, но никакого оборудования на территории не было. В Можайском районе гулять с собаками теперь можно на площадке, которая занимает 526 квадратных метров.